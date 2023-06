Pyrénées Alimentació s'afegeix a CityXerpa

Pyrénées Andorra només fa que buscar més facilitats pels seus clients. La darrera novetat és que des d'ara ja pots fer la teva compra en alimentació a través de City Xerpa, l'aplicació que et porta les teves compres a casa. I com ho has de fer? Ben senzill. Només has d'entrar a l'app de City Xerpa i accedir a l'e-commerce de Pyrénées Andorra i fer la teva compra online.

Remena, observa, compara, tria i omple la teva cistella de la compra online. Una vegada fet el pagament, l'aplicació donarà dues opcions d'hores d'entrega (14:30 a 17:00 i de 17:00 a 19:30). Escull l'hora que més convingui i espera la teva compra des del sofà de casa.

Les teves compres en alimentació també es poden fer a través de l'app de City Xerpa

Amb aquest ja són quatre els negocis de Grup Pyrénées que ja pots trobar a City Xerpa. A Ametller Origen, Carrefour City Escaldes, i Carrefour Andorra 2000 se li afegeix, ara, la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra. Només t'has de preocupar de fer la teva compra des de qualsevol punt del país i City Xerpa s'encarrega de la resta.

Novetats de la botiga en línia de Pyrénées Andorra

El nou e-commerce de la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra disposa, des de fa dies enrere, d'algunes novetats. Canvis que s'ajusten més a les necessitats de compra dels seus clients. Per exemple, els productes frescos (en funció del producte) es pot comprar a pes o per peces. Una opció que ofereix una gran flexibilitat a l'hora d'incloure els productes frescos dins la cistella de la compra. I per garantir una òptima experiència de compra, Pyrénées Andorra dona al client l'opció de triar l'hora de recollida de la compra al centre o bé que aquesta sigui entregada a domicili. En aquest darrer cas, el client podrà decidir el dia i hora. Ara bé, si en el darrer moment no hi ha ningú a casa, el comprador podrà triar si es deixa igualment la compra a la porta de casa. Afegir que en el cas de les entregues a domicili, Pyrénées Andorra notificarà els retards provocats per mal temps o per qualsevol problema en la distribució.