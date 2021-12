Pyrénées amplia la venda 'online' del seu supermercat

Andorra la VellaAmb l'objectiu de millorar l'experiència de compra en línia, Pyrénées Andorra ha ampliat de manera significativa l'oferta d'aliments frescos que té disponibles a la seva pàgina web. Fins ara, alguns dels productes de les seccions de xarcuteria, cremeria, peixateria, sushi, fruiteria i fleca només es podien afegir al carretó virtual si, al final de la compra, s'especificaven a l'apartat de comentaris. A partir d'ara, la compra és més fàcil i directe i permet, a més a més, seleccionar també el tipus de tall que es vol, en el cas de fruites, verdures, carns i peixos, per exemple.

Des del 2009 que Pyrénées Andorra disposa de la venda en línia de productes del seu supermercat i fa l'enviament gratuït als clients per a qualsevol compra superior a 50 euros (i 100 en el cas del Pas de la Casa). En el cas de comandes inferiors, només hi ha un suplement de 6 euros per preparació i enviament.