Promocions i descomptes per mantenir les vendes després de l'estiu

Perquè reconeix-ho: has pres massa el sol aquest estiu, i ara que s'acaba el setembre i la tardor comença a treure el cap, et preocupa com hagi quedat la teva pell un cop marxi el bronzejat. Encara que el protector solar hagi estat el teu company fidel durant els darrers mesos, és normal que sentis el teu rostre més cansat; el sol és el responsable del 80% de l'envelliment cutani a causa dels rajos ultraviolats, que provoquen taques, deshidratació i pronuncien les nostres arrugues. L'estiu ens ha donat grans moments, sí, però també ens ha passat factura i per això és important fer un procés de regeneració un cop finalitzades les vacances. Què necessites, doncs, per tornar a la rutina amb una pell radiant?

Exfoliació

Ara que ha acabat la temporada de la ‘gran exposició’ al sol, és important fer una exfoliació en profunditat per eliminar cèl·lules mortes i preparar el cutis per al tractament. A més, d’aquesta manera mantindràs durant més temps el bronzejat i permetràs que la pell absorbeixi millor el producte. Al mercat es poden trobar molts tipus d’exfoliants, però n’has d’escollir un que s’adapti al teu tipus de pell, i sobretot, que no sigui massa agressiu. És un pas que aconsellem fer un cop per setmana.

Hidratació

El motiu principal pel qual sentim el nostre rostre ‘apagat’ és la deshidratació. Portar una alimentació equilibrada, beure aigua de manera constant, i posar-nos una bona crema de dia i de nit són les claus per recuperar la lluminositat de la pell. Com més sana estigui, més capaç serà de protegir-nos d’agents externs com el clima, la contaminació o la llum blava dels dispositius electrònics. Tan important és posar-se una crema o un sèrum al matí, com abans d’anar a dormir, això sí, havent fet prèviament una neteja acurada del nostre rostre per treure la brutícia i les restes de maquillatge. Alguns dels tractaments més recomanats són La Cure de Sisley Paris, que la mateixa marca recomana fer dos cops l’any amb el canvi d’estació i que aporta un xut d’energia a la nostra pell, o el serum C-Tetra Intense de Medik8, amb Vitamina C, que la firma anima a combinar amb altres dels seus productes rics en Vitamina A i protecció solar per “aconseguir una pell bonica de per vida”.

Protecció solar

Sí, ho has llegit bé: protecció solar. Malgrat que no passem els pròxims mesos prenent el sol, els experts consideren fonamental protegir-nos durant tot l'any si volem cuidar de debò la nostra pell. ISDIN, marca de referència en el sector, ens recorda que "encara que la nostra exposició a l'aire lliure disminueix a la tardor i l'hivern, i passem més temps a casa o a l'oficina, les radiacions ultraviolades són capaces de travessar els vidres, per la qual cosa fins i tot en interiors, si ens mantenim a prop d'una finestra, estarem exposats als seus efectes nocius". En un entorn muntanyós com el d'Andorra, l'ús del fotoprotector és encara més important, ja que "està demostrat que, per cada 300 metres d'altitud, augmenta un 4% la intensitat dels raigs ultraviolats". En aquest sentit, Medik8 suggereix buscar cremes com la ‘Advanced day total protect spf30’, “d’ampli espectre, que ens protegeixin de les llums UVB, UVA, i fins i tot dels infrarojos o la llum blava de les pantalles d’ordinadors i telèfons mòbils”.

Els grans oblidats de la protecció solar i la hidratació són les ungles i els llavis, que pateixen igualment els efectes del sol. "Els llavis són una de les zones més delicades del nostre rostre perquè la capa de pell és més fina que la de la resta de la cara. L'ús d'un fotoprotector labial no només bloqueja la radiació sinó que nodreix i manté humits els llavis, també davant els canvis sobtats de temperatura", asseguren els experts d'ISDIN. D'altra banda, durant l'estiu hem portat gairebé sempre les ungles pintades i productes com la laca Si-Nails, milloren la seva duresa, flexibilitat, hidratació i creixement, fruit de la combinació d'actius "com l'extracte de Pistacia Lentiscus, que estimula la síntesi de queratines, l'àcid hialurònic, que aporta hidratació, i el Silici, que millora i estimula el creixement d'aquestes", detallen des d'ISDIN.

Maquillatge

No és obligatori, però sens dubte, una base de maquillatge ens ajudarà a aconseguir un acabat perfecte. És recomanable utilitzar bases en forma de crema o fluides, que no ressequin la pell, i amb les quals el rostre tindrà un aspecte més uniforme. Si vols aquest efecte 'segona pell', una de les millors opcions és el nou 'Phyto Teint Nude', de Sisley París. "Gràcies als seus components basats en els nostres complexos Hydra Booster, Aqua Lock i Vita Light, tindrem un maquillatge més resistent a la humitat, d'aspecte satinat i 'oil free'", assegura la firma. Per la seva banda, Medik8 recorda que la combinació entre mascareta i maquillatge “ha provocat alguns danys a la nostra pell” i aposta per productes que millorin l’oxigenació del teixit cutani com el ‘Press and Glow’, “compatible amb pells sensibles” i que “millora la microbiota del rostre ajudant a lluitar contra el bacteri responsable de l’acne o la dermatitis”.

Revisió

A més de tots els passos comentats anteriorment, una visita de prevenció a l'especialista no ens farà mal. Val més prevenir que guarir, i el setembre és l'ocasió perfecta per comprovar si hi ha hagut algun canvi de grandària o color en les nostres taques i pigues. Una simple cita amb el dermatòleg ens permetrà una actuació ràpida en el cas que es detecti qualsevol anomalia. Perquè una pell sana, és una pell 'Beauty'.