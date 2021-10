Quins vehicles podràs veure a la Fira d’Andorra la Vella?

Andorra la VellaLa temàtica de la Fira d'Andorra la Vella 2021 gira al voltant del lleure, l'esport i els hàbits saludables, totes elles activitats que conformen un estil de vida que realça el concepte de la sostenibilitat i el respecte pel medi ambient. Potser per això, enguany, se li dediquen 300 m² al sector ciclista i la gran aposta de la secció automobilística és el vehicle elèctric. Si tens curiositat per saber quins són els nous models que podreu trobar a la Fira, només t'has de passar pel recinte entre divendres i diumenge, i descobrir si sents un 'match' amb alguna de les propostes que et presentem.

Com a empresa líder al Principat d'Andorra, el Grup Pyrénées és present una vegada més a la cita a través del seu espai de Pyrénées Motors, que comptarà amb una trentena de vehicles i una vintena de motos d'exposició. Com a novetat, enguany els vehicles s'han dividit per categories amb l'objectiu de facilitar-li la recerca al possible comprador, així que si busqueu un 'compact', un monovolum, o un 'SUV', els tindreu tots concentrats en una mateixa secció. Però si el que us interessen són les joies de la corona que Pyrénées Andorra presenta a partir d'aquest divendres, aquí teniu un tast:

El nou BMW IX3

L'iX3 és l'aposta més gran que BMW ha realitzat en el segment dels 'SUV' elèctrics. La seva autonomia homologada en cicle WLTP aconsegueix els 460 quilòmetres amb un consum mig estimat de 18,6 kWh per cada 100 quilòmetres recorreguts. Amb una potència de recàrrega de fins a 150 kW en corrent continu, i fins a 11 kW en corrent altern, és capaç de recuperar fins a 100 quilòmetres d'autonomia en només 10 minuts.

L'iX3 de BMW

El nou Mercedes-Benz Classe C

Sempre ha estat la seva berlina estrella. Estrena òptica, graella, para cops i reformula algunes de les seves línies, adoptant el nou llenguatge de la marca, similar al que hem vist a la Classe S. Tot i això, dins la carrosseria estem parlant d'un model pràcticament nou. Es caracteritza per l'ús intensiu de nous materials lleugers, com l'alumini, amb els quals la berlina guanya eficiència i lleugeresa. Hi ha la versió híbrida endollable disponible.

El Classe C de Mercedes

El nou Citroën ë-C4

És 100% elèctric. Citroën continua amb la seva ofensiva elèctrica amb un model de berlina molt atractiu. És el primer de Citroën que incorpora una versió completament elèctrica desenvolupada sobre la nova plataforma e-CMP del grup francès. Destaca pel seu disseny gràfic ferm i una postura única i elevada, sent també compacte i energètic.

El C4 de Citroën

La nova Harley-Davidson Pan Amèrica

Si ets amant de les dues rodes, podràs delectar-te amb la nova aposta 'trail' de la mítica marca, que entra per competir altres marques europees i japoneses. És la primera vegada que Harley-Davidson entra al mercat de les 'trail' i no decep.

La Pan America de Harley-Davidson

Pyrénées Motors t’ho vol posar fàcil així que si adquireixes el vehicle a la Fira, tindràs el primer any d’assegurança a tot risc de franc, a més de condicions especials en el finançament del teu vehicle.