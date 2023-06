REBAIXES, REBAIXES, REBAIXES

Avui divendres 23 de juny arriba un dels dies més esperats de l'any. Arriben les rebaixes d'estiu i amb elles la revetlla de Sant Joan. Així que si ets dels que t'agrada estrenar en dies assenyalats, com el d'avui, ja no tens excusa.

Des d'avui i fins al 3 de setembre, Pyrénées Andorra t'ofereix fins a un 40% de descompte en articles en moda per a dona, home i nena i nen, calçat i accessoris. Ha arribat el moment que inverteixis en aquell vestit, bermudes, sandàlies, banyador, biquini, ulleres de sol, bossa de mà... que tant has mirat i remirat i que encara no t'has atrevit a comprar. No deixis escapar el moment i estrena per aquesta revetlla de Sant Joan. I és que ja ho diuen, qui res estrena per Sant Joan, res val (potser haureu sentit més aquesta dita en un altre moment de l'any, però també hem trobat adient utilitzar-la per ara).

Des d'avui divendres 23 de juny i fins al 3 de setembre acosta't fins a Pyrénées Andorra i dona't un caprici. T'ho mereixes!!!