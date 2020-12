La revista Forbes promociona Andorra

La revista Forbes, especialitzada en el món dels negocis i les finances, s'ha fet ressò de l'estratègia de cribratge que Andorra porta duent a terme al llarg dels darrers mesos. El científic, empresari, autor i filantrop nord-americà William A. Haseltine, ha publicat un article a la revista on parla de la distribució dels tests d'antígens a la població que ha iniciat el Principat per tal de poder tenir unes festes de Nadal tan segures com sigui possible. A més, destaca l'acció de l'executiu d'entregar-los gratuïtament a la ciutadania.

L'expert assenyala la importància que suposa disposar de proves a l'hora de reduir la propagació del virus. "El Govern d'Andorra va adquirir suficients proves d'anticossos per analitzar tota la seva població dues vegades", explica. A més, Haseltine també parla de l'estratègia d'hivern, que consisteix a cribrar regularment els centres escolars, així com tots aquells establiments i comerços relacionats amb la salut i el turisme. També assenyala que Andorra la Vella entregarà a domicili els tests d'autoconsum a les persones grans que viuen a la parròquia per tal que evitin desplaçaments i possibles contagis als punts de recollida.

En el text, assegura que si el govern dels Estats Units hagués posat en marxa una operativa similar a l'andorrana pel que fa a l'adquisició de proves pels seus ciutadans, el futur del tot el país seria "més optimista".