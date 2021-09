Ronda de contractacions al servei d'ocupació francès per treballar a Andorra

Andorra la VellaL'oficina de la Tor de Querol del servei d'ocupació francès, conegut com a 'pôle emploi', organitza aquest dijous una ronda de contractació per a ciutadans transfronterers d'Espanya i França que vulguin treballar al Principat d'Andorra. Per a les empreses andorranes, és una oportunitat per trobar perfils que sovint manquen al país, com per exemple, especialistes en producte fresc en el sector de l'alimentació.

En la trobada sempre hi són presents diferents companyies, però la que lidera la ronda de contactes és el grup Pyrénées. Com a motor de país, és que la té un major nombre d'ofertes laborals i pot oferir als treballadors transfronterers, l'oportunitat de treballar als grans magatzems que tenen al Pas de la Casa, a pocs quilòmetres de la frontera francesa. Prèviament a la trobada, Pyrénées envia les vacants que té disponibles i les persones interessades poden tenir una entrevista de feina a l'oficina francesa. A més, els responsables de la companyia també fan una xerrada sobre l'empresa perquè coneguin una mica millor els avantatges de treballar-hi.

Aquesta acció es realitza periòdicament, com a mínim un cop l'any i especialment abans de la temporada d'hivern. L'organitza la 'pôle emploi' amb la col·laboració del Servei d'Ocupació d'Andorra (SOA) i el Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC).