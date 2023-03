S'acosta el final dels mesos blancs

Coincidint amb l'arribada de la primavera i de les noves col·leccions de moda i complements, Pyrénées Andorra segueix amb la campanya de descomptes en moda d'hivern i equipament d'esquí i muntanya. Fins al pròxim 16 d'abril, els grans magatzems ofereixen descomptes de fins al 40% en la secció més muntanyenca de l'establiment. L'oportunitat perfecta per equipar-se a preus excepcionals no només pel que queda de temporada, també, en el cas dels més previsors, per la temporada vinent.

Anoracs, pantalons, forros polars, gorres, cascs, ulleres de sol, botes, esquís i altres elements imprescindibles per la pràctica de l'esquí o per gaudir de la neu conformen una completa oferta a preus realment interessants. Marques seleccionades com Columbia, CMP, RH+, Quicksilver, Icepeak o Killtec són algunes de les protagonistes de la secció de moda d'hivern en la qual també es troba una completa oferta de material per la pràctica segura de l'esquí, com ara, cascs i per la protecció ocular, com ara, les màscares i ulleres de ventisca.

En la mateixa secció es troba també una àmplia col·lecció de calçat per la neu i el fred, tant de passeig com per la pràctica de l'esquí o surf de neu, així com esquís i material esportiu complementari.