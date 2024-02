Sabors de muntanya

El Principat d’Andorra ha esdevingut un òptim escenari per a l’elaboració de productes gastronòmics excepcionals. L'altitud i la biodiversitat del territori s'entrellacen per donar vida a una oferta gastronòmica única, en què la qualitat i l'autenticitat en són les protagonistes principals. I avui dia, la gran majoria d’aquests productes es troben a les cartes d’alguns restaurants del país.

Els ramaders del país s’han encarregat, per mitjà de l’associació que els uneix, de promoure i comercialitzar la carn de bestiar criat i engreixat a Andorra. Això ha fet que des de fa uns anys, la carn de vedella s’identifica sota el segell europeu d’Indicació Geogràfica Protegida (IGP). Alhora, la carn de bou, corder, cabrit i cavall s’acull sota el segell “Carn de Qualitat Controlada d’Andorra”, un distintiu que assenyala que el producte compleix fidelment les normes de producció tradicionals i segueixen els mètodes particulars de cria i engreix del bestiar tal com marca el Reglament relatiu a l’ús del segell oficial. Una de les empreses nacionals que ho segueix fil per randa és Poltrand que comercialitza directament la carn dels poltres de Casa Fijat de Llorts (Ordino).

També destaca la mel d’alta muntanya. Diferents empreses artesanes d’Andorra, com ara, Casa Folch de Juberri (Sant Julià de Lòria) o Le Souffle d’Adore, han optat per a la producció i comerciaització de la mel d’Andorra. Avui dia, es produeixen fins a set varietats de mel d’alta muntanya. I és que disposar d’abelles a 1.800 metres d’altitud té els seus beneficis.

Un altre dels sectors gastronòmics que segueixen processos d’elaboració artesanals és el de l’embotit i el formatge de Casa Raubert.