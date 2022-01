Sant Julià s'alia amb la Cambra per a buscar fórmules que revitalitzin el comerç de la parròquia

Sant Julià de LòriaEl comú de Sant Julià de Lòria continua treballant per revitalitzar el comerç de la parròquia. Així ho demostra el segon conveni de col·laboració que la corporació ha signat aquest dilluns amb la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis (CCIS) i que té com a objectiu millorar el comerç lauredià i dotar-lo d'eines per tal de generar un impuls econòmic. Aquesta acció arriba després que l'any passat ja s'acordés entre ambdues administracions la posada en marxa d'una sèrie de formacions als propietaris de diferents comerços de la vila. Ara, segons ha detallat el cònsol major de Sant Julià, Josep Majoral, "fem un altre pas".

Entrant al detall, l'acord, que s'allargarà durant un any i suposarà una inversió pel comú de 8.000 euros, consisteix a fer una diagnosi dels comerços del centre de Sant Julià per tal d'identificar les mancances i les fortaleses de cada negoci per, posteriorment, començar a implementar millores. Tal com ha explicat el president de la Cambra, Josep Maria Mas, "ja fa temps que treballem amb aquestes fórmules i el que tenim de bo és que pràcticament ho fem tot autònomament. Creiem que donarà una empenta al comerç i als sectors que estiguin patint, sobretot amb la pandèmia".

Malgrat que és necessari disposar d'aquest estudi preliminar, que s'espera que comenci a donar fruits d'aquí a uns 4 mesos i que s'elabora visitant presencialment cadascun dels comerciants, Mas ha assegurat que es treballa amb aspectes relacionats amb l'organització interna o l'exposició dels productes.

Majoral ha reconegut el moment dur pel qual estan passant els negocis a la parròquia, especialment els que se situen a peu de carrer, ja que recentment hi ha hagut algun tancament a l'avinguda Verge de Canòlich. Així doncs, "la voluntat del comú és dinamitzar la parròquia i crec que la Cambra és l'actor ideal i la institució que ens pot ajudar". Amb aquesta diagnosi, per tant, "sabre on estem actualment i quines són les solucions a implementar".

De fet, a banda d'aquest treball que tot just ara s'inicia, el comú també té previst presentar a mitjans de febrer un pla de revitalització del comerç a nivell comunal en un acte que es desenvoluparà al Centre de congressos. "Són accions paral·leles que es complementen una amb l'altra i l'objectiu és el mateix: que els comerciants es puguin guanyar millor la vida de la que se la guanyen avui". "És un repte complicat", ha conclòs el cònsol.