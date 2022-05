Sant Julià tanca el 2021 amb més de 900.000 euros de superàvit

Sant Julià de LòriaLa sessió ordinària del consell de comú d'aquest dimarts també ha servit per a l'aprovació, amb l'abstenció de Desperta Laurèdia, del tancament de comptes de l'exercici 2021. En concret, tal com ha explicat la consellera de Finances, Maria Àngels Marfany, el comú ha liquidat el pressupost 2021 amb un saldo positiu de 907.694 euros, sent el total d'ingressos de 14,5 milions, el que representa una execució del 94,98% del pressupost final i un 0,67% més que l'any anterior.

El total de despeses compromès ha estat de 15,7 milions, un 89,86% del pressupost final. En aquest sentit, el total liquidat de despeses ha estat de 13,6 milions, un 77,86% del pressupost final i un 5,74% més que el 2020. Així mateix, Marfany ha detallat que els crèdits reconduïts del 2021 a l'exercici del 2022 han estat de prop d'1,9 milions i, a 31 de desembre del 2021, l'endeutament del comú se situava en un 122% del formalitzat, el que representa un total de 17.587.642 euros.

Davant d'aquests resultats, i malgrat que el conseller de la minoria Cerni Cairat ha assegurat haver rebut una "grata sorpresa" pel superàvit, ha lamentat que aquest "és fruit d'un alt volum de despeses reconduïdes per al 2022", i també "per certes despeses pressupostades que no s'han acabat de dur a terme". Per contra, el cònsol major, Josep Majoral, ha indicat que aquestes dades s'han obtingut gràcies a una "bona gestió" que ha consistit a treballar per fer els pagaments en dos exercicis i no tensar els comptes comunals. "Hem deixat d'adjudicar certes coses amb l'objectiu de tenir un control sobre les finances i retornar el deute", ha dit.