Scapeland Andorra, el primer joc de pistes de país

El Pas de la CasaAndorra Turisme i els set comuns han engegat una nova iniciativa per promoure el turisme familiar i la descoberta de l'entorn del país, l'Escapeland Andorra. Ho han presentat aquest dimecres al Pas de la Casa el ministre de Turisme i Telecomunicacions, Jordi Torres, i la cònsol major d'Encamp, Laura Mas, qui han manifestat que la voluntat del projecte, que s'emmarca dintre del programa Infoturisme, és "vincular tot el territori" amb un total de vuit jocs de pistes, una per cada parròquia, més el del Pas. D'aquesta manera, tal com ha assenyalat Torres, al Principat s'ha demostrat, notablement, que la bona col·laboració entre administracions públiques "dona els seus fruits i acaba esdevenint tot un èxit", posant com a exemple la gran afluència que han tingut iniciatives com la ruta dels Tamarros i els itineraris Macarulla, petits senders màgics.