Setmana Santa per desconnectar

Tenim a tocar les vacances de Setmana Santa i molts tenim pensat passar uns dies de relax, de desconnexió, de tranquil·litat i d'anar pensant en el que farem durant l'estiu. Si més no, els dies de Setmana Santa ja són un preludi dels dies d'estiu. Les jornades són més llargues gràcies al canvi d'horari i passar uns dies vora el mar o a la muntanya es fan més agradables. Ben segur, que tens pensat fer moltes coses, com ara, una barbacoa amb els amics, passar llargues estones immers en un bon llibre (encara que sigui electrònic), escoltant música, arreglar el jardí de casa, entre altres.

IO:Electro&Home posa a la teva disposició tots els articles que necessitis per dur a terme totes les accions esmentades anteriorment i a uns preus més que interessants. Només has de consultar el catàleg de Setmana Santa d'IO:Electro&Home i decidir-te per l'article que estàs buscant.

Torneig gamer entre treballadors del Grup Pyrénées

La zona gamer d'IO:Electro&Home pren activitat aquesta tarda. Un grup de treballadors interns de Grup Pyrénées es concentraran aquest vespre per sotmetre's a un torneig de Fornite. Els jugadors s'enfrontaran entre ells a partir de les 19:00 hores i de la competició sortiran dos guanyadors que marxaran de la botiga amb premi. El primer classificat s'emportarà un pack gamer format per un teclat, un ratolí amb la seva alfombra i uns cascos Razer i el segon classificat es farà amb un altre pack gamer que inclou un teclat i un ratolí Sharkoon. Premis per continuar connectat en el món gamer i per seguir gaudint dels diferents jocs en línia.