Andorra la VellaPyrénées Industrials ha consolidat la seva oferta i servei amb una cobertura integral per al manteniment de vehicles i maquinària. En parlem amb el seu cap de vendes, Josep Cancelos.

L'any vinent compliu una dècada d'ençà que Grup Pyrénées va decidir obrir una secció de motor industrial. Com ha canviat el negoci tot aquest temps?

Quan vam començar el 2013 érem un equip molt reduït, a l'àrea de vendes érem dues persones i avui en som cinc els que hi treballem. A l'inici només veníem camions i furgonetes i a poc a poc hem anat ampliant el catàleg de productes per cobrir totes les necessitats d'una empresa. La part de postvenda és la que més ha crescut, s'ha duplicat i el formen 50 persones. Podríem dir que en 10 anys hem triplicat el volum de negoci i hem obert el negoci més enllà de les nostres fronteres. Principalment, fem feina a Andorra, però també tenim clients al Pirineu català -des de Puigcerdà fins a Ponts- i la Vall d'Aran. De fet, tenim una persona del nostre equip dedicada a treballar exclusivament amb clients d'Espanya.

Diu que el que més ha crescut és l'àrea de postvenda... per què?

Fa temps que ens vam desmarcar del concepte 'concessionari', on el comprador ve, adquireix un vehicle i no tornes a veure'l. Ens agrada entendre Pyrénées Industrials com un centre integral, més que 'vendre vehicles o maquinària' el que fem és 'donar solucions', perquè no només comercialitzem sinó que li donem un servei complet al client. Cobrim totes les seves necessitats, ja sigui per a un camió, un grup electrogen, un toro elevador o una plataforma. A Pyrénées Industrials, tenim quatre departaments, i tres d'ells estan destinats a la postvenda: a més de 'vendes', hi ha 'postvenda de camions', 'postvenda de maquinària' i 'postvenda de vehicles lleugers', cada departament amb el seu equip i responsables diferents.

Què us diferencia de la competència?

Sens dubte, la gestió. Com deia, fa anys que ens vam allunyar de la relació freda de 'compra-venda', i veiem al client com un 'partner', sentim que formem part del seu equip gestionant-li la seva flota i els seus equips industrials, planifiquem el vincle comercial segons la seva projecció de negoci, en fem el seguiment per si hem de canviar alguna cosa, com per exemple, si li va millor el sistema de 'renting' -el més utilitzat al món empresarial- canvia al model de finançament de Pyrénées. L'acompanyem i subministrem tot el que una empresa necessitat per treballar. De mitjana, venem unes 300 unitats l’any entre vehicles, màquines, semiremolcs, frigorifics… i després, és clar, fem el servei postvenda si el client ho vol.

Quin és el perfil del vostre client?

Un 70% dels nostres clients són professionals, però també tenim una part més petita de particulars que s'interessen per la nostra oferta de vehicles de Mercedes Classe v, les típiques furgonetes per viatjar o Camper Light, i el volum de negoci que tenim en aquest camp no és reduït, de fet, som líders en aquest sector amb el nombre més gran de vehicles d'aquestes característiques matriculats a Andorra. Però també tenim ambulàncies, autobusos de línia com els que circulen pel país, o per exemple, la maquinària que s'està fent servir en la construcció del nou centre comercial Epizen, ens l'han llogat a nosaltres.

Cada vegada hi ha més empreses que es preocupen per la seva gestió mediambiental. Com ho encareu des de Pyrénées Industrials?

Les nostres màquines i vehicles ja compleixen normatives mediambientals que en tres o quatre anys segurament veurem en vehicles domèstics. És a dir, en el sector industrial sempre es va una passa per endavant i les legislacions que ara veiem en els turismes, nosaltres fa anys que les tenim instaurades.

I el vehicle elèctric, també ha arribat al sector industrial?

A Andorra és complicat perquè s'ha de tenir molt en compte l'orografia del país -no és el mateix que un camió circuli, per exemple, per Castelldefels que per una pujada de Canillo-. Però sí que s'està introduint al sector i, de fet, el pròxim 21 de febrer a Pyrénées Industrials hem convocat diversos clients per fer-los per primera vegada la demostració d'un vehicle elèctric, un minibús per al transport de persones i en el segment de furgonetes, ja disposem de la EQV, la eVito, la eSprinter i al llarg del any presentarem la eCitan, es a dir tindrem tota la gama eVans al complert.