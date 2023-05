El Tecnoboom s'estrena a Epizen

Aquesta primavera és bona per estrenar. Ara és un bon moment per renovar i estrenar qualsevol dels productes en tecnologia de casa i, com sempre, al millor preu possible. La botiga especialitzada en productes electrònics, d'imatge i so, fotografia i petits electrodomèstics d'Epizen activa el tecnoboom oferint els seus articles a uns preus més que atractius.

Fins el 31 de maig, IO:Electro&Home ofereix als seus clients descomptes increïbles en les millors marques i models.

Necessites fer una neteja a fons de les llantes del teu cotxe? Vols netejar el terra de la teva terrassa per deixar-la a punt per fer àpats a la fresca? A IO:Electro&Home tens ara la possibilitat de comprar la hidronetejadora Kaercher K5 premium power per 389€ (fins ara a 429€).

Un altre dels productes estrella del Tecnoboom és l'aspirador roomba iRobot, ideal perquè et facin part de la feina de casa mentre dediques el teu temps a una altra activitat. A IO:Electro&Home el tens disponible per 209€ (fins ara a 269€).

IO:Electro&Home també té espai pels gamers. Durant els dies de Tecnoboom i fins a esgotar existències, la càmera d'streaming Kiyo de la firma Razer la tens disposnible per 69,95€ (fins ara a 109€).

No et perdis el tecnoboom d'IO:ELectro&Home.