El tercer tall de llum al Principat serà aquest dijous

Andorra la VellaSílvia Calvó, la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, ha informat en el programa 'Els Matins de la Nacional' d'RTVA que demà es produirà el tercer tall de llum a Andorra, segons els han avisat des d'Espanya. En relació amb els altres dos talls anteriors la ministra ha explicat que la ciutadania no els ha notat i que es farà el possible per fer que la ciutadania no els pateixi.

El 80% de l'energia elèctrica d'Andorra és importada des de França i des d'Espanya i, per tant, era "molt difícil" que la crisi no afectés el Principat, segons ha declarat Calvó. Tanmateix, ha assegurat que l'hivern serà "complicat". Es preveia que hi hauria talls de llum, però no que arribessin tan aviat. La previsió era que es produïssin en les èpoques de major consum energètic. Espanya ha detallat que la causa dels talls que provenen de part seva són causats per les tasques de manteniment que s'estan duent a terme a les seves infraestructures de producció. Calvó també ha volgut traslladar un missatge de tranquil·litat i afirma que "estem preparats per afrontar els talls de llum".