Tornen els preus imbatibles

Estem a finals de setmana i segur que molts de nosaltres ja estem pensant en la llista de la compra. El frigorífic comença a buidar-se i el rebost de casa va tenint cada vegada més espai. Així que s'acosta, i amb urgència, el moment d'anar a comprar.

La bona notícia és que Carrefour Epizen t'ofereix fins al 26 d'abril preus imbatibles en producte fresc, alimentació seca, begudes, productes de neteja i productes d'origen francès. Preus imbatibles que pots consultar en aquest catàleg digital de Carrefour Epizen.

Preus imbatibles a Carrefour Epizen

Recorda també que comprant a Carrefour Epizen pots acumular saldo a la teva targeta My Pyri i gaudir dels seus avantatges exclusius.

Dijous Family & Friends

Recorda que si tens pensat fer la compra en dijous, no dubtis a anar fins a Epizen. El centre comercial celebra tots els dijous, fins a nou avís, els Family & Friends. Una jornada perquè tu i els teus us pugueu aprofitar dels cupons d'avantatges exclusius My Pyri. Amb aquests cupons pots beneficiar-te d'un 15% de descompte a Carrefour Epizen, un 10% de descompte a IO: Electro & Home, un 20% de descompte a Epizen Lab, un 15% de descompte a Iblú, òptica Andorra i un 20% de descompte a Textura.