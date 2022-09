Tres propietaris proposen alçar nous edificis al Clot d'Emprivat

Andorra la VellaTres propietaris han entrat al comú d'Escaldes projectes amb el propòsit d'alçar nous edificis com els actuals i el Clot d'Emprivat podria tenir sis torres, tres torres que se sumen a les tres que ja hi ha, segons ha informat RTVA. Van entrar les propostes abans que Govern anunciés les mesures per limitar el creixement urbanístic. Rosa Gili, la cònsol major d'Escaldes, assegura que no tothom vol construir, però, ha afegit, que els que sí que volen, han manifestat que volen fer més torres. La corporació estudiarà si els atorga permís d'obra o no. Si no hi ha cap irregularitat, el procés podria fer-se realitat perquè continua vigent el pla aprovat l'anterior mandat.