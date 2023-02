Les vendes de Casio augmenten un 230% a IO:Electro&Home

Des de la publicació de l'últim èxit musical de Shakira molts han volgut canviar "un rolex por un Casio" com diu la cançó. I si no que ho preguntin a IO:Electro&Home que ha vist com s'han disparat fins a un 230% les vendes dels models més clàssics de Casio. Ho assegura el gerent de retail a Epizen, Carlos Caamaño, que afegeix que durant les darreres setmanes "s'han quadruplicat les vendes dels articles exposats al còrner de G-Shock", la línia més esportiva i juvenil de Casio, que es troba dins la botiga d'electrònica d'Epizen.

Com explica Caamaño, el client, atret per l'oferta de producte de què disposa IO:Electro&Home, aprofita la visita a la botiga per preguntar pels rellotges Casio com a curiositat i els acaba comprant pel seu atractiu preu (actualment es troben al voltant dels 40 euros).