'Work on Andorra': més innovació, menys burocràcia, un turisme de valor afegit i reinventar la indústria del tabac

Andorra la VellaAugmentar el valor del turisme, globalitzar i unificar els tràmits a les administracions públiques, fomentar la innovació, diversificar la inversió estrangera i reinventar la indústria del tabac. Aquestes són algunes de les principals conclusions que ha posat i deixat sobre la taula la primera edició del 'Work on Andorra', el nou espai de diàleg i anàlisi al voltant del present i el futur econòmic i social del Principat, celebrat aquesta setmana a Andorra la Vella.

Un dels principals raonaments als quals es s’ha arribat ha estat la necessitat d'implementar un model més àgil d’administració pública per minimitzar la burocràcia, o el que és el mateix, simplificar les gestions que han de dur a terme les empreses. Sovint es tracta de tràmits que a l'entendre dels ponents de la jornada són massa feixucs. En aquest sentit, es demana una aposta per reduir el volum burocràtic i alhora incentivar la col·laboració públic-privada per fer front als reptes actuals del país, especialment en matèria de desenvolupament social i activitat econòmica.

Una altra de les conclusions que ha deixat ‘Work on Andorra’ és la necessitat de definir un full de ruta per marcar el futur de l'economia del país. En aquest sentit, es demanen polítiques actives que donin resposta a la voluntat d'augmentar el valor del turisme al Principat millorant el servei amb l'objectiu de captar un visitant amb un poder adquisitiu més alt per evitar la massificació turística, cosa que actualment no s’està produint. En la mateixa línia, els participants a la jornada han posat en el punt de mira una assignatura pendent: la creació d'un pla comercial i la seva digitalització per tenir més prospecció internacional i millorar el servei al client que es dona actualment.

La diversificació de la inversió estrangera i el foment de la innovació són altres dels aspectes rellevants que s’han tractat en la primera edició del ‘Work on Andorra’. Els experts que han participat en la jornada han apostat per una transformació dels criteris de captació d’inversió estrangera perquè aquesta aporti més valor afegit al país i creï nous llocs de treball. Quant a la innovació, estretament lligada a la inversió, es demanen estratègies que permetin mantenir actualitzades iniciatives d’èxit tot vinculant-les a les necessitats de desenvolupament sostenible.

Un altra de les conclusions fa referència a la transformació de la indústria del tabac, un dels motors econòmics d’Andorra. Els experts participants a la jornada han apostat per la regulació de les noves alternatives al tabac tradicional, com per exemple els dispositius d’escalfament que substitueixen les cigarretes, i avançar cap a un futur sense fum, o el que és el mateix, substituir el tabac de cremar per alternatives del segle XXI menys nocives per la salut.

Finalment, però no menys important, el 'Work on Andorra' ha posat sobre la taula l'aproximació a Europa a través de l'acord d'associació. En opinió d’alguns dels ponents l’acord comportaria múltiples avantatges per al teixit empresarial i el reconeixement internacional de la marca Andorra, si bé s’ha posat el focus en els riscos com la pèrdua de sobirania o l’erosió de la identitat andorrana.