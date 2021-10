Aquesta és la beguda que pren Ibai Llanos

Andorra la VellaLa lluita que l'streamer Ibai Llanos té amb el seu sobrepès és més que coneguda. Fa anys que intenta portar una alimentació més saludable i ha trobat en Flax&Kale l'aliat perfecte. La marca d'alimentació alternativa, fundada pel català Jordi Barri, reivindica el veganisme com a opció saludable i pretén estendre aquesta dieta a perfils com el d'Ibai Llanos, que s'allunyen del típic 'vegà' convençut, que no vol renunciar a la carn, però busca reduir-ne el consum.

La kombucha de Flax & Kale es troba, de manera exclusiva, al supermercat de Pyrénées.

El més curiós, però, és que inicialment la marca va captivar Llanos, no pas pels seus substituts de la carn sinó amb la seva beguda de kombucha, i a partir d'aquí, el famós 'streamer' ha anat incorporant plats de Flax&Kale a la seva dieta. La kombucha és una beguda fermentada a base de te i que és extremadament saludable per les seves vitamines, els milions de probiòtics que conté i la injecció d'energia que aporta. Des que va començar la història d'amor entre Ibai LLanos i Flax&Kale, sovint es veu a l'streamer prenent una de les seves kombuchas quan fa un directe.

A Pyrénées Alimentació, no només trobaràs kombucha

Al Principat, les begudes de Flax&Kale es poden trobar, de manera exclusiva, a la secció d'alimentació de Pyrénées Andorra i n'hi ha per a tots els gustos. Symbiotic Passion, amb pinya, maracuyá i te verd, és dels més populars; Orange Fantasy, amb te verd, llimona i taronja és especialment energètic; i Mother Africa, amb gingebre, taronja, hibiscos i té verd, és el que té un sabor més especial. Tots ells tenen un alt contingut en ferro i ajuden a la salut òssia, a més de ser antioxidants i reconstituent de la flora intestinal.

Una de les ocasions més recents en les que Ibai Llanos ha parlat de la kombucha de Flax&Kale és en el debut de Leo Messi amb el PSG. Durant la retransmissió, l'streamer va parlar als seus companys dels beneficis d'aquesta beguda alternativa als refrescos tradicionals.

