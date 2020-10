És aquí els Mossos?

Els Mossos d'Esquadra, segons expliquen en el seu compte de Twitter, han detingut un home de 45 anys veí de Ripoll que ha encastat el seu vehicle contra la porta principal de la comissaria de Ripoll. Ningú ha resultat ferit pel succés. La policia catalana explica que l'home, "amb símptomes d'anar begut, s'ha dirigit a la comissaria per presentar una denúncia". Agents del cos l'han detingut com a presumpte autor d'un delicte de danys, d'atemptat contra el agents de l'autoritat i contra la seguretat viària, per conduir temeràriament.





Detenim un home que ha produït danys a la comissaria de Ripoll. Ha encastat el seu vehicle a la porta principal de dependències policials. Presentava símptomes d’anar sota els efectes de l'alcohol. No hi ha ferits https://t.co/rJ0slD08og pic.twitter.com/J8Hz3BQVoQ — Mossos (@mossos) October 14, 2020