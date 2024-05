Atenen un helicòpter accidentat a un prat de Vilanova de l'Aguda

Andorra la VellaEls Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous dos passatgers d’un helicòpter que s’havia accidentat en un prat al municipi noguerenc de Vilanova de l’Aguda, a prop de l’Alt Urgell. Segons ha transcendit posteriorment, un dels ocupants de l’aparell sinistrat és l’exalcalde de Ribera d’Urgellet, Antoni Capdevila.

La Direcció General d’Emergències ha informat que l’avís de l’accident es va rebre a mitja tarda (15.21 h). Tal com recull Ràdio Seu, per causes que ara s’investiguen, l’helicòpter va perdre alçada i es va precipitar fins a una zona de camps sembrats a Vilanova de l’Aguda, en un indret de difícil accés malgrat l’existència d’un camí rural al costat. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar set dotacions dels Bombers, que van assistir l’helicòpter medicalitzat del SEM per atendre els ocupants de l’aparell afectat.

Els dos ocupants, que són pilots experimentats, han patit ferides greus tot i que no es tem per la seva vida. Ahir mateix van ser traslladats a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona, per ser atesos i iniciar la recuperació de les lesions. Antoni Capdevila va ser alcalde de Ribera d’Urgellet al llarg de 24 anys, des del 1991 i fins al 2015, quan va ser rellevat per l’actual batllessa del municipi, Josefina Lladós.