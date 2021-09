Britney Spears, final feliç

BarcelonaBritney Spears per fi ha cantat victòria. El seu pare ha perdut amb efectes immediats la seva tutela legal sobre l'artista aquesta matinada quan la jutge Brenda Penny l'ha apartat del càrrec donant per bons els testimonis i proves de l'artista, que va definir aquesta tutela en una audiència al juny com a "abusiva". La Cort Superior de Los Angeles ha programat una vista per al 12 de novembre en la qual es posarà el punt final a la custòdia, que per ara quedarà en mans d'un tutor financer transitori mentre avança cap a la llibertat completa. "Free by forty!", cridaven ahir els seus fans a les portes dels jutjats de Los Angeles on s'estava prenent la decisió, en referència que quan faci els 40 anys, al desembre, ja serà lliure del tot.

"És un bon dia per a la justícia", ha afirmat a Efe l'advocat de la cantant, Mathew Rosengart, a la sortida del jutjat, després d'una sessió de més de tres hores en què la jutge Brenda Penny va accedir, per primera vegada, a totes i cadascuna de les peticions de Britney. La magistrada va qualificar de "tòxic" el control del pare, Jamie Spears, sobre la seva filla. "Crec que la suspensió de Jamie Spears com a tutor és el millor per als interessos de la tutelada", va assegurar davant de desenes de periodistes a l'interior de la sala i gairebé mig miler de persones a la porta dels jutjats.

La decisió de la Cort Superior de Los Angeles deixa la imatge del sistema judicial de Califòrnia molt danyada, ja que posa de manifest que la cantant estava sota tutela sense cap necessitat. És a dir, que han fallat els sistemes de control d’aquest procediment legal, del qual s’ha permès al pare de l’artista abusar-ne. De fet, la decisió de la jutge Penny valida l’argument popular que si Britney estava bé per treballar en el seu exigent sector potser també ho estava per gestionar la seva pròpia vida, una evidència que a ningú dels que haurien de controlar el procediment de tutela va cridar mai l’atenció durant 13 anys.

Aquesta situació ha sigut així des del mateix any que Britney va sortir de rehabilitació, el 2008, moment en què va tornar a treballar en discos i espectacles que van ingressar milions de dòlars tot i que acabava de quedar legalment sotmesa a l’estricta tutela legal del seu progenitor, una disposició que es reserva, segons la llei dels EUA, per a persones en un estat avançat de deteriorament físic o mental. Així, el desenllaç de la tutela legal paterna dona la raó a l’artista, que en la seva explosiva declaració del 23 de juny passat va assegurar que la tutela era “abusiva” i que amagava un entramat per “pagar el sou de molta gent” que s’aprofitava del seu treball. En aquella ocasió, la icona pop dels primers anys 2000, amb una carrera mundialment coneguda que va començar als 11 anys a Disney Chanel i 70 milions de discos venuts, va arribar a dir que l’havien medicat amb liti contra la seva voluntat quan en una ocasió s’havia negat a treballar més. També va revelar que portava col·locat un DIU contra la seva voluntat que li impedia quedar-se embarassada.

Triomfa la posició judicial de Britney

La jutge Brenda Penny ha comprat al complet els plans de Mathew Rosengart, el primer advocat que ha designat Britney personalment, ja que abans li havien fet creure que no podia escollir-se’l ella. El lletrat volia que la jutge reprovés la conducta del pare i que després es nomenés un funcionari judicial de Califòrnia perquè faci una recopilació de tots els documents relatius a la gestió de la tutela dels últims 13 anys. Un cop això hagi tingut lloc, Rosengart vol que la cantant deixi d'estar tutelada i pugui accedir als seus comptes o decidir els seus projectes professionals, cosa que fins ara no havia pogut fer tot i haver aconseguit crear un imperi de 60 milions de dòlars.

Durant el polèmic litigi de la icona del pop contra l’abús del seu pare, han sigut pràcticament nul·les les veus que l’han defensat a ell. Tots els documents periodístics que han vist la llum han aportat proves i testimonis de l’abús del pare. L'últim és un reportatge del New York Times amb declaracions de tres persones que han treballat per a Britney durant la seva tutela. Un exempleat de seguretat hi afirma que el progenitor va manar col·locar micròfons a la casa de Britney i que els seus missatges de mòbil i trucades eren interceptats, fins i tot les comunicacions amb el seu propi advocat.

Il·legalitats del pare, investigades

Es desconeix si la cort de Califòrnia que supervisa la tutela coneixia aquestes pràctiques, que en cas d’haver-se fet d'amagat dels tribunals posarien contra les cordes el seu pare. “L’enregistrament o el monitoratge no autoritzat de les comunicacions privades de Britney, especialment les comunicacions entre advocat i client, que són una part sacrosanta del sistema legal, representen una violació desmesurada i vergonyosa”, va indicar Rosengart al conèixer aquest extrem. Aquesta matinada Rosengart ha explicat que el pare de Britney n'ha abusat laboralment i econòmicament des de petita i que és un "alcohòlic" i un "addicte al joc" que després d'haver mantingut la custòdia de la seva filla de manera inflexible, ahir va defensar davant de la jutge que volia renunciar-hi i cedir-li directament a ella mateixa. Aquest brusc canvi de guió faria que no es depuressin responsabilitats, ja que no es faria el traspàs gradual que vol Rosengart a través d'un funcionari que el fiscalitzi.

Jamie Spears s’ha vist assenyalat per una enorme campanya internacional a les xarxes vehiculada amb l’etiqueta #FreeBritney que ha centrat l’atenció en la situació de l’artista, que aquest desembre farà 40 anys. Arran d’aquesta pressió i que els seus companys de viatge en el control vital, professional i financer de la seva filla han anat apartant-se de la polèmica situació, el pare no va tenir més remei que accedir a acabar amb la tutela advocant pels “millors interessos de la seva filla”. En defensa pròpia, el pare de la princesa del pop ha dit que si no hagués estat per ell, l’artista hauria pogut caure en mans de males influències que haurien fet malbé el seu patrimoni.

El cas, que seguirà portant cua per tots els serrells pendents, va començar el 2008, després d’una etapa de comportament erràtic de la cantant en la qual va haver d’ingressar a rehabilitació i que li va fer perdre la custòdia dels seus fills. Això últim va passar després que es negués a tornar-los al seu pare, Kevin Federline: quan va acudir la policia a solucionar els fets van detectar que estava sota els efectes d’alguna substància il·legal i la van ingressar en un centre psiquiàtric. Allí va començar el malson que ara ha arribat a la seva fi. Britney, que recentment va recuperar el control de les seves xarxes, ha expressat que vol casar-se amb Sam Asghari, de 27 anys, el seu xicot des de fa 5 anys i l’única persona –més enllà dels seus fans, que ahir es manifestaven arreu del món en favor d’ella– que li ha fet costat els seus anys més complicats.