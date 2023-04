"Estem cansats d'esperar millores, me'n vaig a Andorra": el comiat d'una anestesista valenciana

Andorra la Vella"M'acomiado de vosaltres, ja que el meu marit i jo (anestesistes els dos) ens viurem i treballar a Andorra. Espero i desitjo que aconseguiu millores tan necessàries per als metges. Nosaltres, cansats d'esperar, no veiem una altra opció millor que la d'anar-nos. Una abraçada". Aquest és el missatge de WhatsApp que una facultativa espanyola ha posat en el grup del Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana abans de sortir-se de grup, en plena negociació per les millores laborals i a les portes d'una nova jornada de vaga.