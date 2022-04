La cleca de Will Smith a Chris Rock convertida en tatuatge

Andorra la VellaLa cleca que l'actor Will Smith va donar a Chris Rock, el presentador de la gala dels Oscars, ha generat un gran moviment a les xarxes arribant a fer viral l'acció, la qual ha estat criticada i elogiada a parts iguals per milions de ciutadans. Per si l'acció no havia generat prou rebombori mediàtic, la imatge de Smith bufetejant a Rock ha arribat a la tinta i les persones més atrevides ja porten l'escena impresa a la pell. La primera imatge a circular va ser la d'un tatuador de Nova Jersey, als Estats Units, qui va compartir a través de les xarxes socials el dibuix que li va demanar un client tot mostrant el moment en el qual l'actor creua la cara a Chris Rock.

Un altre dibuix que recorre les xarxes és el d'un tatuador italià qui ha tatuat el moment en color tot afirmant que la imatge és digna d'un 'meme'. No es coneix qui són les persones que han volgut tatuar-se l'escena ni el motiu que els ha portat a fer-ho.