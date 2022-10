Els cobren 760 euros per dues cerveses a Bèlgica

Andorra la VellaUna parella que feia dies que descansava balneari belga Nieuport va decidir demanar dues cerveses a l'hotel per a saciar la seva set. La sorpresa va arribar, però, l'endemà quan es va adonar que li havien cobrat 760 euros, tal com explica el mitjà holandès Het Laatste Nieuws. Això es deu a un error tipogràfic de l'empleat de l'hotel, ja que no es va escriure la coma corresponent al preu correcte, que era de 7,60 euros.

L'establiment va demanar disculpes, però va afirmar que el reemborsament no podia realitzar-se immediatament, pel fet que els procediments administratius poden trigar diverses setmanes. Ara bé "les nostres exaccions habituals no es van aturar per això", va declarar la turista, afegint que havia hagut de rescatar el compte, transferint diners del seu llibret d'estalvi al seu compte corrent. El banc ha detallat que ha fet gestions, pagant, perquè la seva clienta sigui reemborsada.