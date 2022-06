Comunicació vertical simètrica

Aquesta setmana s’ha començat a instal·lar el conjunt d’escales mecàniques que connectaran les 8 plantes de l’edifici Epizen, des de la -2 fins a la coberta, situada al sisè pis, de manera simètrica per la zona interior de la façana principal. Està previst que la col·locació dels escalators de la primera fase quedi enllestida la setmana vinent i a continuació es posi la part central de la lona polièdrica que resta per instal·lar abans de l’obertura, prevista per mitjans de juliol.