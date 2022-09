Deixa el seu fill al cotxe tota la nit mentre estava a un prostíbul a Madrid i acaba detingut

Andorra la VellaLa Policia Nacional va detenir dijous passat a un home, de 35 anys i nacionalitat espanyola, acusat d'abandonar al seu fill de tres anys en un cotxe mentre romania en un club d'alternació de Sant Blas (Madrid) durant quatre hores. Els fets van succeir dijous passat a la nit quan diversos agents van observar a un menor en el seient del conductor d'un vehicle estacionat al carrer de Gumersindo Llorente de Sant Blas i que les llums interiors del cotxe estaven enceses.

Després de comprovar que no hi havia cap adult de referència pels voltants, van treure al menor per la porta del copilot que es trobava oberta per a donar-li protecció. El mateix menor va assenyalar als agents que el seu pare es trobava en un local travessant el carrer. Després de consultar les dades del vehicle, es va localitzar a la mare del menor, a qui se li va fer lliurament d'aquest.

Paral·lelament, es van analitzar les imatges del local, observant que a les 20.30 hores un home es baixava del vehicle, deixant al menor en el mateix i introduint-se en el club. En visualitzar les mateixes, els agents van interceptar al pare del menor a les 00.10 hores intentant abandonar l'establiment per la porta d'emergència davant la presència policial. Per aquests fets es va produir la seva detenció com a presumpte responsable d'un delicte d'abandó temporal de menor. L'arrestat manca d'antecedents.