La detenen per apagar el respirador d'altra pacient a un hospital alemany perquè "la molestava el soroll"

Andorra la VellaLes autoritats alemanyes han detingut una dona de 71 anys, acusada de desconnectar el respirador de la seva companya d'habitació a l'hospital on estava ingressada. Se l'acusa d'intent d'homicidi, i actualment està empresonada després de declarar davant el jutge. Uns fets que se situen passat dimarts al vespre, en la ciutat de Mannheim, al sud-oest del país teutó.

Policia i Fiscalia comprenen que hauria desconnectat el respirador "perquè la molestava el soroll" de l'aparell. A més ho va fer dues vegades, i ja en la primera va ser advertida pel personal hospitalari que el funcionament del respirador era vital per aquella pacient de 79 anys. De fet, a causa d'aquesta aturada, va haver de ser reanimada. Encara que no es tem per la seva vida, necessita, ara per ara, cures intensives.