Detinguts per intentar expulsar uns okupes del seu domicili

CalellaEls propietaris d'un pis ocupat a Calella van ser detinguts per la Policia Local del municipi després d'entrar per la força al seu domicili per a intentar fer fora els okupes. Així ho explica Ràdio Calella Televisió, que constata que els detinguts són dos homes de nacionalitat, francesa, pare i fill, de 84 i 53 anys.

Els fets, segons la televisió local, es van produir dilluns passat, quan els dos homes van denunciar a la policia local que havien sofert l'ocupació d'un habitatge de la seva propietat, a un dels blocs dels Apartaments Codina de Calella. Segons sembla, els dos homes van intentar prendre's la justícia per la seva mà: van intentar entrar al pis per la força per a tirar els ocupes, i van agredir amb un esprai una de les persones que van trobar a l'interior. Haurien usat una pota de cabra per a accedir al pis.

Els propietaris, que havien denunciat que aquesta era la tercera ocupació que sofrien del mateix immoble, van acabar detinguts, després que els ocupes reclamessin la presència de la policia. Finalment, els dos homes van ser traslladats a les dependències dels Mossos d'Esquadra de Pineda de Mar.