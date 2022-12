Enganyen a milers de vietnamites per veure gratis partits del mundial, que en realitat eren del FIFA 23

Andorra la VellaMilers de vietnamites volien veure el Mundial de Qatar sense haver de pagar la subscripció d'un servei de cable, per la qual cosa molts van recórrer al típic truc de buscar enllaços gratis en internet. Al final, les promeses de veure el Mundial de Qatar gratis els van conduir a una sèrie de canals de YouTube en els es prometia la retransmissió dels partits estrella de la Copa del Món.

Fins aquí gens estrany. Els diferents canals oferien els partits amb títols atractius com Live Germany-Japan on 23/11 Group E World Cup 2022. I en realitat estaven retransmetent en directe aquests partits. El problema és que eren falsos. Tan falsos que els usuaris estaven veient eren partits del FIFA 23 pixelats i amb narració vietnamita.

Per si això fos poc, la situació és encara més hilarant. Pel fet que moltes regions de Vietnam tenen problemes de connexió, el vídeo estava borrós al principi, i no eren streamings directes del joc, sinó que estaven com a gravats d'una pantalla, per la qual cosa inicialment semblaven "verosímils".

Un altre problema és que, a més, incloïen comentaris vietnamites com les de les retransmissions legítimes. Una combinació perfecta que va tenir a milers d'espectadors veient durant una bona estona un partit totalment fals. Així ho ha comptat un dels afectats al mitjà vietnamita vnexpress: "Fins que vaig llegir els comentaris de la transmissió en viu i vaig veure primers plans de les cares dels jugadors, no em vaig adonar que eren filmacions del videojoc FIFA 23".