Guàrdia civil condemnat per disparar un company que li va proposar un intercanvi de parelles

Andorra la VellaUn agent de la Guàrdia Civil ha estat condemnat per haver disparat un company després que ell li proposés un intercanvi de parelles. Uns fets que es remunten el 29 de març de 2017, a la Guàrdia Civil d'Almarza, localitat de Sòria. Els dos agents, amb bona relació personal, conversaven a Whatsapp de diversos temes. No obstant això, es va complicar la conversa quan un dels dos va suggerir l'altre aquest intercanvi de parelles. Va derivar en insults i amenaces, tot i que la víctima es va arribar a disculpar.

És unes hores després on se situa la fatídica escena. El que va fer la proposta busca l'altre agent en terminar el servei, per aclarir les coses en persona. Es troben a un parc mentre el primer passejava el seu gos, ja de nit. Els dos anaven uniformats i la discussió s'accentua altre cop. Decideix marxar amb el seu animal de companyia, i llavors és quan l'altre policia treu l'arma i dispara un tret.

La bala no va impactar ningú, però va provocar la fúria de l'altre agent, que es va llençar sobre l'agressor, quan es va dispara una altra bala que miraculosament tampoc va impactar. La víctima aconsegueix finalment treure-li l'arma a l'agressor i decideixen anar els dos junts a casa d'un tercer guàrdia civil, el qual exercia les funcions de comandant, qui els amenaça perquè no expliquin la història.

La víctima dels trets va fins i tot tornar al parc per recollir els casquets de les bales i persuadir novament el superior d'informar el capità, però s'hi nega novament. És llavors quan decideix trucar ell mateix, i quan està sortint, el guàrdia civil tanca la porta de cop per a evitar que marxi, però li enganxa la mà i li provoca una ferida que sagna abundantment.

Finalment, la condemna es ratifica en un any i dos mesos de presó per l'agent que va disparar els trets. El que estava de comandant, ha estat inculpat per un delicte contra els deures de servei i condemnat a tres mesos de presó.