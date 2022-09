Un home a Corunya reclama la seva tapa de truita cridant amb una falç a la mà

Andorra la VellaS'ha fet viral a les xarxes socials el vídeo de com un home gran reclama la seva tapa de truita amenaçant amb una falç a la mà. Els fets s'han produït a la població de Carballo, que pertany a la Corunya, Galícia. L'home, mentre crida "on està la meva truita", amenaça els treballadors i gent del carrer per assolir el seu objectiu, que finalment aconsegueix mentre observa l'arribada dels agents policials.

A gritos y con una hoz en la mano reclama su tapa de tortilla



📹 Carballo, Coruña pic.twitter.com/mYXtwxip2x — SocialDrive (@SocialDrive_es) 15 de septiembre de 2022