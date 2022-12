La innocentada de la mascota del Palencia Basket: "No ploreu família, la meva marxa al MoraBanc Andorra és un fins després"

Andorra la VellaEn una jornada com la d'aquest dimecres, 28 de desembre, no podien faltar les bromes en tots els àmbits i en el món de l'esport tampoc. Per donar moviment a les xarxes i treure algunes rialles als seus seguidors, la mascota del Palencia Baloncesto, el 'Pardo', ha anunciat a través de les xarxes socials que deixa l'equip i passa al MoraBanc Andorra.

Segons explica als seus seguidors, el 'Pardo' no ha rebut el protagonisme que li hagués agradat mentre ha estat la mascota del Palència i per aquest motiu ha decidit acceptar l'oferta de l'equip tricolor per ocupar la plaça que deixat vacant el 'Brut' en ser apartat "per una mesura disciplinària".

"No cal dir que em sap molt greu deixar la muntanya palentina, però la vida segueix i cal donar menjar als cadells d'os", ha manifestat, afegint que deixa molts amics a la ciutat castellana, els quals espera tornar a trobar algun dia, però defensa que "això d'entrar gratis a Caldea és un altre nivell. Ens veiem en les pistes d'esquí".