Els isards s'adapten a la primavera

Andorra la VellaTot i que aquest divendres no ho sembli massa, fa poc que hem entrat a la primavera, i això no només afecta les persones, sinó també a les plantes i als animals. És el cas d'una de les bèsties salvatges més emblemàtiques de les muntanyes d'Andorra: l'isard. Tal com expliquen els banders en el seu compte de Twitter, aquests dies les parelles d'isards han modificat el seu comportament habitual per l'arribada de la nova estació. El mascle marca territori, de manera que la resta d'individus de l'espècie tinguin ben clar qui mana en aquell tros de terra. Mentrestant, la femella "s'ho pren amb més calma", ja que d'aquí a poc menys d'un mes tindrà un cabrit. Responsabilitats compartides.