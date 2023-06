Un mallorquí rebutja la seva cita a 'First Dates' perquè no parla català

PalmaL'edat, el físic, el lloc de procedència, però també la llengua són alguns dels requisits que els concursants de First Dates –el programa de cites de Cuatro– tenen a l'hora de triar parella. En el cas de Jaume, un mallorquí de 35 anys, que parlàs català era la condició sine qua non que esperava que complís la seva cita en el programa que es va emetre ahir dimarts. La realitat, però, va fer que el concursant –resident a la Seu d'Urgell– decidís no tenir una segona trobada amb Yolanda, la concursant que van triar per a ell.

"M'agradaria que la persona que coneixeré i amb la qual compartiré la vida i projectes futurs fos catalanoparlant", va assegurar davant les càmeres del programa. El mallorquí es va presentar com una persona a qui li agrada molt estar a casa, al poble, anar a la muntanya i que evita les aglomeracions.