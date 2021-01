“Part de l’administració no fa la feina com cal”

Andorra la VellaL'exministre de Turisme i Comerç, Claude Benet, ha emprat les xarxes socials per denunciar la sanció de més de 7.000 euros que li ha estat imposada per part del Servei d'Ocupació per no disposar de dos certificats que hauria de tenir al corrent a l'acadèmia d'idiomes que gestiona: un relacionat amb una antiga treballadora i un altre corresponent a la certificació de seguretat en el treball.

Benet explica que fa dos anys va haver de contractar una professora de francès pel seu negoci, i ho va fer a través del Servei d'Ocupació. Un dels problemes apareix quan "en el moment de la contractació, vaig cometre l'error de no fer-li signar el contracte", malgrat que aquesta persona sí que estava assegurada a la CASS. L'exministre assenyala que la treballadora va demanar des d'un inici cobrar el mes en curs i el següent, ja que "estava en situació de precarietat". Al cap de sis mesos, "li vam dir que li pagaríem el mes en curs, però no el següent", provocant així que l'empleada abandonés la feina i denunciés a Ocupació la nul·la signatura d'un contracte inicial.

Si disposeu de cinc minuts, escolteu la història que m'ha passat. Estic botit fins als cataplims.... (29/01/2021) Posted by Claude Benet on Friday, January 29, 2021

Aquesta denúncia va permetre que, a banda de sancionar l'exministre per no haver signat el contracte, també es detectés que "no tenia el certificat de seguretat en el treball". En aquest sentit, Benet reconeix la seva part de culpa, però assegura que es tracta d'un "oblit". També denuncia que aquesta extreballadora "ja tenia un llarg historial de temes judicials", i és per això que reclama que Ocupació "s'ho hauria d'haver mirat", ja que només s'ha tingut en compte la versió de la dona i "mai he vist un sol inspector de treball que vingui a verificar si el que ha dit era real o no".

Amb tot, Benet assegura que, fins al moment, ja ha hagut de fer front al pagament de 1.100 euros, que se sumen a altres 6.055 euros que també haurà de pagar. "Volia denunciar aquest fet i que tothom sàpiga que part de l'administració no té cap sensibilitat ni cap mirament" i, a més, "diria que no fan la feina com cal", finalitza.