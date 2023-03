Porten un donant de semen a judici després de tenir més de 500 fills

Andorra la VellaUna mare dels Països Baixos ha denunciat al jutjat el donant del semen amb el qual va tenir el seu fill el 2018 amb l'objectiu que no pugui donar-ne més, perquè es calcula que ja té 500 fills biològics, tal com informa 3/24.

La demanda també reclama que es destrueixi el semen seu que hi ha en clíniques de fertilitat del país, i només es conservi el que està compromès per a parelles que volen germans.

La demanda de la dona té el suport de la fundació Donorkind, dedicada a defensar els interessos de les persones nascudes per inseminació artificial.

Aquesta fundació afirma que s'ha posat la demanda perquè l'home, Jonathan M. de 41 anys, s'ha negat a deixar de donar esperma:

El cas d'aquest home ja es va fer públic fa 6 anys, el 2017, quan es calculava que ja havia tingut més de 100 fills en una desena de clíniques de fertilitat dels Països Baixos.

El límit legal a aquell país és de 25 fills en 12 famílies diferents per donant, però les clíniques no comparteixen les bases de dades, i l'home ho va tenir fàcil per vulnerar la llei.

Llavors va ser una associació de ginecòlegs la que va denunciar el cas, i el van posar a una llista negra, però l'home va continuar donant, al seu país i també a països com Espanya, Dinamarca o Ucraïna.

Jonathan M. estava citat aquest dilluns a un jutjat de la Haia per declarar, però la vista s'ha ajornat perquè l'home era fora del país.