Prohibit mirar a altres persones en una discoteca de Sidney

Andorra la VellaEls dies de mirar fixament a algú en una discoteca com a manera de cridar l'atenció és una activitat proscrita en alguns llocs, com en una discoteca australiana. El Club 77, situat en Sidney, ha canviat la seva política sobre la seguretat i l'assetjament i ha anunciat que expulsarà del recinte a les persones que siguin sorpreses mirant a algú sense previ consentiment.

"Desafortunadament, el club ha comptat amb algunes persones que no comparteixen els nostres valors i ètica pel que fa a la cultura, el consentiment i l'assetjament", comença el comunicat que ha publicat l'equip de la discoteca en el seu compte d'Instagram.

Asseguren que "la creació d'un espai segur va més enllà de la implementació de pràctiques per a fer front als incidents després que hagin ocorregut" i és per això que se senten obligats a "educar als nous assistents i ajudar-los a comprendre el que es considera un comportament inacceptable dins del lloc i en la pista de ball". Així que si algú acudeix a la discoteca amb intencions de lligar, haurà de començar a fer-ho amb un consentiment verbal per part de l'altra persona.