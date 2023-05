Rescaten un home al Prat que no podia sortir de casa per l'obesitat mòrbida i les escombraries

Andorra la VellaEls Bombers han rescatat aquest dimecres al Prat de Llobregat un home de 48 anys amb obesitat mòrbida entrant per una finestra perquè el pis on vivia estava ple d'escombraries.

Segons han explicat fonts de l'Ajuntament del Prat, l'home ha trucat al 112 a les 9 del matí d'aquest mateix dimecres demanant ajuda perquè havia caigut a casa seva.

Però quan la Policia Local i els Bombers hi han arribat no hi han pogut entrar, a causa de les deixalles acumulades per tot el pis, una planta baixa del carrer de l'Estany de l'Albufera.

Després del rescat l'home l'han ingressat a l'Hospital de Bellvitge i, segons fonts del SEM, la seva obesitat és extrema: pesa entre 250 i 300 quilos.