Residents i temporers argentins celebren la victòria al Mundial

Andorra la VellaResidents i temporers argentins han celebrat aquesta tarda la victòria de la seva selecció davant França al Mundial de Qatar 2022. Centenars d'aficionats han omplert la plaça de la Rotonda amb clams d'eufòria després d'haver patit el partit fins a la tanda de penals, on s'han coronat com a vencedors. A l'indret s'ha desplegat una patrulla policial per garantir l'ordre i el civisme en el marc de la celebració.