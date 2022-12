Rebenta a Berlín l'aquari cilíndric més gran del món, que tenia 1.500 peixos tropicals

BarcelonaL'AquaDom, l'aquari cilíndric més gran del món, ubicat a l'interior de l'Hotel Radisson Collection de Berlín, ha rebentat aquest divendres al matí per causes encara no confirmades i ha abocat dins de l'edifici i cap al carrer un milió de litres d'aigua i 1.500 peixos tropicals. L'accident ha tingut lloc cap a les 5.45 h del matí, moment en què s'ha sentit un soroll molt fort semblant a una explosió procedent de l'aquari, que s'elevava fins a la sisena planta de l'edifici, i poc després n'ha rebentat l'estructura, cosa que ha fet saltar pels aires portes i finestres de dins de l'hotel. "L'aigua s'ha filtrat gairebé del tot, tant dins de l'edifici com cap al carrer Karl Liebknecht", ha explicat en declaracions a la cadena regional RBB un portaveu dels bombers, que ha afegit que el torrent ha arrossegat un munt d'objectes i mobiliari fins al carrer. L'incident ha causat dos ferits per vidres trencats, que han estat traslladats a l'hospital, i ha obligat a evacuar uns 300 clients de l'hotel. "Si tot hagués passat només una hora després, hauríem d'informar de terribles danys humans", ha declarat l'alcaldessa de Berlín, Franziska Giffey (SPD), que ha parlat de "sort en la desgràcia".

"La peixera del meu hotel ha explotat enmig de la nit. Què està passant?", ha reaccionat a Twitter un usuari que ha penjat imatges de la destrossa des de dins de l'edifici. "He sentit un soroll molt fort i he vist que el gran aquari s'havia trencat. Aleshores he mirat cap a fora i he vist que hi havia un munt de mobles tirats al carrer", ha declarat un testimoni a la RBB. Els cossos de policia i de bombers han iniciat el dispositiu d'emergència a les 6.10 h del matí amb un centenar d'efectius, respectivament, i la zona ha estat àmpliament acordonada. La majoria dels 1.500 peixos tropicals de l'AquaDom, de gairebé un centenar d'espècies diferents, han mort, tot i que, segons el diari berlinès Der Tagesspiegel, alguns exemplars que estaven en aquaris laterals han estat recollits i traslladats a altres punts de la ciutat. L'organització animalista PETA ja ha anunciat accions penals contra els responsables del que ha qualificat de "tragèdia creada per l'home".

La "fatiga" dels materials, possible causa del trencament

L'aquari, de 16 metres d'altura i 11,5 metres de diàmetre, permetia al visitant contemplar el seu interior a través d'un ascensor instal·lat a la part central, a la qual s'accedia a través d'un túnel. Segons els diaris Bild i Tagesspiegel, que citen com a fonts autoritats d'Interior berlineses, el seu trencament es deu probablement al deteriorament o l'anomenada "fatiga" dels materials de la instal·lació. "Si l'aquari està defectuós, esclata de cop", ha dit un portaveu dels bombers citat per Der Spiegel. "No és una petita escletxa per la qual s'ha escapat l'aigua, sinó que tot l'aquari ha esclatat de cop", ha precisat. L'AquaDom, de gestió privada, va ser inaugurat el 2003 i, després de dotze anys en funcionament, va tancar per fer treballs de restauració per un cost de 2,6 milions d'euros, segons informa Efe. Es van renovar les juntes de silicona i es va netejar a fons la piscina abans de tornar a reobrir al públic l'estiu del 2020. Situat en un complex d'edificis anomenat DomAquarée, l'AquaDom és a prop de la catedral de Berlín, la plaça Alexanderplatz i l'Illa dels Museus.