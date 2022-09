Trasllada en ambulància als nuvis d'unes noces a Badajoz i acaba expedientat

Andorra la VellaS'ha fet viral a les xarxes el vídeo i la història d'un encarregat d'ambulància a Badajoz. Els seus amics es cassaven passat dissabte, i va fer servir l'ambulància per a traslladar la parella i com a transport nupcial. Uns fets que han arribat fins a la Junta de Extremadura, que s'ha decidit a expedientar el treballador per no comunicar-lo a l'empresa.

