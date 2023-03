El vídeo d'una parella d'argentins que no pot diferenciar els seus bessons després de perdre la identificació de l'hospital

Andorra la VellaEls últims dies s'està viralitzant en les xarxes el vídeo d'una parella d'argentins que explica per què no poden diferenciar els seus dos bessons acabats de néixer. Narren que a l'hospital únicament van col·locar-li l'etiqueta amb el nom únicament a un d'ells, perquè ja amb això podien diferenciar-los. Però després de tallar l'etiqueta perquè el nadó estava creixent, i perdre-la durant la nit, es van quedar sense poder saber qui és qui. "No sabemos quién es Valentín ni quién es Lorenzo", declara la mare.

