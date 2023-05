(Vídeo) La incòmoda entrevista a l'escriptora Juana Dolores a TV3

Andorra la VellaL'escriptora i actriu JuanaDolores va protagonitzar aquest dilluns una polèmica entrevista en Més 324, el programa presentat per Xavier Graset en el Canal 3/24, el temàtic de notícies de TV3. Un usuari ha compartit un dels moments més incòmodes de l'entrevista, on la poeta assegura que està allà "per cagar-se en tot".

JuanaDolores va aconseguir la seva fama com a poeta amb Bijuteria (Galerada, 2020), obra amb què va guanyar el premi Amadeu Oller i va fer molt de soroll, sobretot arrel les seves opinions controvertides, que la van posar sobre el mapa i en l'ull de l'huracà, especialment en les xarxes.