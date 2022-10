(Vídeo) Un soldat rus mostra l'escassa qualitat de les armilles antibales: "són per jugar a paintball"

Andorra la VellaCircula a les xarxes les últimes hores aquest vídeo en què un suposat soldat rus es queixa de les armilles antibales. Amb un to sarcàstic, l'home mostra l'armilla que porta i assegura que són "per jugar a 'paintball'". Esmenta amb sorna que probablement seran "regals xinesos" o d'origen desconegut, per a terminar reflexionant que "no es mostra la realitat" de la guerra entre Rússia i Ucraïna.

Russian newly mobilized complain that they were given airsoft “bulletproof” vests

(English subtitles) pic.twitter.com/TuhnYGl5z1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) 17 de octubre de 2022