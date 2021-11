Descobreix el nou dolç de Nadal d'Espícula

Andorra la VellaPer Nadal, torrons, neules... i panettone. Malgrat ser un dolç italià nascut a Milà, s'ha popularitzat a tota Europa i s'ha convertit en un 'imprescindible' a la nostra taula durant aquestes festes (tant de bo hi fos tot l'any!). Explica la llegenda que el seu inventor va ser en Toni, un ajudant de cuina del duc de Milà, Ludovico Sforza. Durant un gran dinar de Nadal, a en Toni se li van cremar els dolços que havien de servir per postres, i el xef va improvisar un pa dolç amb fruita confitada que va acabar agradant molt als assistents i va titular amb el nom de 'el pa d'en Toni'.

El cert és que no és més que una història divertida i no hi ha un origen exacte d'aquest producte més enllà de la tradició popular italiana de fer pans dolços per Nadal, però la passió que desperta el panettone arreu del món supera qualsevol llegenda. Tot i que el clàssic es fa amb fruita confitada, avui en dia n'hi ha per a tots els gustos. El reconegut forner Jordi Morera, responsable de l'espai Espícula dels Grans Magatzems Pyrénées ha presentat aquests dies els seus particulars panettones, fets de cítrics i panses, i de xocolata amb llet i praliné. Cada any, Espícula posa a la venda els panettones creats per Morera amb els millors ingredients per aconseguir l'equilibri entre un producte sa i de qualitat. Si també ets un enamorat d'aquest dolç italià, els pots trobar a la segona planta de Pyrénées Andorra!