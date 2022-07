Flam de meló a la menta, com fer-ne el millor (sense fer servir el forn)?

La cuinera Teresa Carles revela els passos d'uns flams freds per a l'estiu, fets amb meló com a ingredient principal, que només necessiten nevera per a l'acabat final.

Ingredients per a 6 flameres

3 g d’agar-agar

400 g de meló cantalup (també hi pot anar bé qualsevol altra varietat)

125 g de iogurt de soja

60 g de xarop d’atzavara

1 punta de beina de vainilla (opcional)

100 ml de llet de coco (també hi pot anar bé qualsevol altra llet vegetal, com ara la d’ametlles o la d’avellanes)

—

Per hidratar la xia

20 g de xia

100 ml de llet de coco

—

Per a la salsa

5 g de fulles de menta

75 g de suc d’atzavara

Suc de mitja llimona

—

Per a la decoració

Fulles de menta (opcional)

Elaboració

En primer lloc, hidrateu la xia. Col·loqueu-la en un bol amb una part de la llet de coco. Deixeu-ho reposar durant 10 minuts. Tot seguit, talleu per la meitat el meló. N’aprofitareu mitja part. Talleu-la a llenques. Al vas de la batedora, o bé a la Thermomix si en disposeu, poseu-hi el meló, el iogurt de soja, el xarop d’atzavara i una punta d’una beina de vainilla. Podeu canviar la vainilla per una altra espècia, com per exemple canyella en pols. Bateu-ho fins que en quedi una textura ben fina. Reserveu-ho. Amb la resta de la llet de coco, treballarem l’agar-agar. Col·loqueu en un cassó al foc, a temperatura alta, l’agar-agar i la llet de coco. Ho heu de portar a ebullició sense parar de remenar amb l’ajut d’una cullera durant dos minuts. Un truc que heu de tenir en compte sempre que treballeu l’agar-agar és fer-lo primer sol amb un líquid (aigua, suc, llet vegetal o el que sigui) i fer-lo bullir dos minuts, perquè així deixa anar tota la gelatina. Un cop fet aquest pas, és quan hi podeu barrejar la resta d’ingredients. Aquest ha de ser el procediment que s’ha de respectar perquè l’agar-agar es converteixi en un gelificant. Passats els dos minuts, fiqueu al cassó on heu bullit l’agar-agar amb la llet de coco tota la barreja que acabeu de moldre. Aboqueu-ho a poc a poc sense parar de remenar-ho constantment. Tot seguit, poseu-hi la xia, que ja tindreu hidratada. Torneu a remenar. La xia és una llavor molt interessant com a complement de les dietes, perquè és una font d’omega 3 i 6. Remeneu-ho bé amb l’ajut d’unes varetes de cuina. Ompliu les flameres. Deixeu-ho refredar durant dues o tres hores seguides a la nevera. Una altra opció és deixar-ho refredar d’un dia per a l’altre perquè així n’aconseguireu més resistència. Prepareu la salsa amb què acompanyareu el flam. Col·loqueu al vas d’una batedora fulles de menta, el suc de mitja llimona i xarop d’atzavara. Bateu-ho. Ha de quedar líquida. Aboqueu-la en un bol i reserveu-la. Una recomanació també és que prepareu aquesta salsa per amanir síndries. Per acabar, emplateu el flam. Amaniu-lo amb la salseta de menta. I el toc final, unes fulles de menta. I ja estarà.

Bon profit!