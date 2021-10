Jordi Morera, Pablo Peréz i Lluís Saluda: convidats 'estrella' de Pyrénées Andorra a 'Amb dos fogons'

Andorra la VellaEl cuiner Carles Flinch fa dies que porta preparant a foc lent el seu programa 'Amb dos fogons', un espai indispensable a la Televisió d'Andorra per aprendre a fer plats saludables (i molt bons!). La nova temporada, que emet un capítol setmanal amb diverses reposicions, arrenca aquest dilluns i fins al 6 de desembre.

Pyrénées Andorra és el convidat especial del programa 'Amb dos fogons'

Amb 10 capítols preparats, la presència de Pyrénées Andorra serà contínua gràcies a la seva col·laboració per proveir el programa dels productes necessaris per cuinar. A més a més, ofereix a l'espai convidats 'estrella' com el forner Jordi Morera, creador d'Espícula, que ensenyarà a Flinch a fer una pizza amb massa mare integral (serà al cinquè capítol, l'1 de novembre).

Lluís Saula, president de Cafè Saula, farà un tiramisú de postres; i com no podia ser d'una altra manera, un dels ingredients principals serà el seu cafè prèmium d'alta qualitat (serà al desè i darrer capítol, el 6 de desembre).

Però a més de la participació de Saula i Morera, el programa comptarà sempre amb la presència de Pablo Pérez, enòleg de Pyrénées Andorra, que a cada capítol proposarà un vi que vagi en sintonia amb el plat cuinat i en farà el maridatge.